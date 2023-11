Piccoli chef crescono in corsia. Torte e biscotti al centro Verga con i trucchi di Davide Merigo

I giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga vanno a scuola di di cucina.

Obiettivo: usare la cucina come mezzo per formare ed educare alla buona alimentazione.

L’iniziativa è supportata da Galbani. L’azienda del gruppo Lactalis Italia sostiene infatti “Special Cook“, un innovativo progetto di volontariato di Officine Buone, in corsia.

Nei giorni scorsi il Centro Maria Letizia Verga di Monza (per lo studio e la cura delle leucemie del bambino) ha ospitato un laboratorio di cucina partecipativa con 15 piccoli chef del reparto di oncoematologia pediatrica che: i giovani malati, insieme con il pasticciere Davide Merigo, si sono cimentati nella farcitura e nella decorazione di dolci da forno.

Davide Merigo, noto per la sua passione per la pasticceria, ha condiviso la sua esperienza con i giovani partecipanti, dimostrando come la cucina possa essere un mezzo di apprendimento e di gioia.

Questa iniziativa, sostenuta con entusiasmo da Galbani, riflette "l’impegno del’azienda nel contribuire al benessere delle persone fragili, promuovendo al contempo la buona alimentazione".

L’iniziativa “Special Cook“ si inserisce coerentemente nella missione del Centro Verga di migliorare la qualità di vita dei pazienti in ogni fase del loro percorso di guarigione.

"Il pomeriggio trascorso con i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica è stato per me ricco di emozioni– racconta Davide Merigo - I piccoli pasticcieri si sono divertiti a creare e decorare la loro merenda, e io sono molto felice di essere stato parte di questa esperienza e di aver donato loro un momento di allegria e convivialità, trasmettendo la mia passione per la pasticceria".

"In occasione degli imminenti dieci anni di Officine Buone, teniamo a sottolineare quanto progetti come Special Cook, siano resi possibili grazie al contributo di tanti giovani volontari che, come Davide, donano il proprio talento e lo mettono a servizio del sociale, aiutandoci ogni giorno ad umanizzare le cure di tanti ospedali italiani", dice Ugo Vivone, Managing Director di Officine Buone.

"La partecipazione attiva di Lactalis Italia con il marchio Galbani in progetti come “Special Cook“ è una rappresentazione del nostro impegno costante nel sociale – dichiara Vittorio Fiore, direttore Comunicazione, Public & Regulatory Affairs di Lactalis Italia – Collaboriamo con entusiasmo con Officine Buone, per organizzare attività ricreative in contesti delicati, per momenti di svago e spensieratezza caratterizzati da un giusto mix di empatia, allegria e senso di responsabilità".