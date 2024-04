Piazzetta Sant’Ambrogio. Arriva il disco orario su richiesta dei residenti

In alcune zone di Carate è stato introdotto il disco orario dopo la richiesta dei residenti per il disagio causato dalla scarsa fruibilità degli stalli di sosta presenti per la permanenza prolungata dei veicoli. In piazzetta Sant’Ambrogio il parcheggio viene disciplinato da disco orario tra le 8 e le 20 (nei giorni feriali) di fronte ai civici 5 e 7, 13A e 13B (per un totale di 6 posti auto). A seguito di alcune segnalazioni è stato messo il divieto di sosta anche su entrambi i lati della careggiata di via Donizetti dal civico 30 al 42 tra le 8 e le 20 di tutti i giorni, anche festivi.