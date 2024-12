Piazza Cambiaghi: completato il restyling, torna il mercato bisettimanale

Piazza Cambiaghi è pronta. I lavori iniziati il 25 giugno sono terminati. In meno di un anno dall’acquisizione del Comune dell’intera proprietà della piazza si è giunti al restyling che ne cambia i connotati. L’asfalto stampato ha sostituito le mattonelle in pietra molto ammalorate, dopo la sistemazione del sottofondo con nuovi lavori di impermeabilizzazione.

Oggi pomeriggio ci saranno le prime prove di ambientamento dei commercianti e sabato prossimo tornerà il mercato bisettimanale (in questi sette mesi trasferitosi in via Pellettier). Da lunedì si procederà anche con la nuova pavimentazione di via Colombo, con la scarifica del manto stradale e poi con la posa del nuovo asfalto stampato, in continuità con quello impiegato nella piazza, fino all’inizio del ponte Beato Talamoni. La strada sarà pronta per sabato 21, col rientro del mercato alimentare nella piazza. Il cantiere verrà rimosso definitivamente nei prossimi giorni, mentre alcuni interventi di finitura avverranno in seguito. La verniciatura colorata sarà eseguita non appena le temperature ne garantiranno la corretta posa, com’era stato concordato con i commercianti: in ogni caso le opere di finitura non interferiranno con i mercati programmati né con la fruibilità complessiva dei 6.100 metri quadrati di nuova pavimentazione.

Oggi pomeriggio, i commercianti ambulanti accederanno all’area per le prove generali di posizionamento delle bancarelle, che vedranno parzialmente modificate le aree di collocazione, considerando il nuovo perimetro della piazza (di forma rettangolare e omogeneo) e il rinnovato disegno delle aree verdi. Queste ultime saranno presto sistemate con arredi e piantumazioni. Soddisfatto il sindaco Paolo Pilotto: "In meno di un anno si è passati dall’acquisto dell’area al progetto e alla riqualificazione".

L’unico nodo che resta da sciogliere è quello dei parcheggi. L’amministrazione ha comunicato che nel corso del 2025 la piazza tornerà ad avere anche funzioni di parcheggio pubblico, ma dovendo ancora decidere in che misura e maniera. In Consiglio comunale ha chiesto chiarimenti il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi, chiedendo l’accesso agli atti della convenzione, al fine di capire quale sia stato l’accordo con la società per la loro modalità di realizzazione.