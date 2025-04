Pestata a sangue per strada. Arrestato il marito violento

Pestava la moglie per strada, in un stazione di servizio sul Pagani, la provinciale 145 Villasanta-Vimercate. Una lite, come le altre cominciata senza un perché prima in auto e poi fuori. Un automobilista di passaggio, terrorizzato per quel che sarebbe potuto capitare alla donna, ha chiamato il 112. E i carabinieri hanno colto sul fatto il marito, un 45enne di origini egiziane, quando sono arrivati l’uomo stava ancora insultando la consorte ed è stato arrestato in flagrante. A raccontare la sequenza allucinante dei colpi ricevuti è stata lei tra le lacrime in caserma, la signora è stata accompagnata nella stanza rosa che serve proprio per le audizioni protette delle vittime di violenza di genere. Lui l’ha presa a pugni, schiaffi e non le ha risparmiato neppure un calcio quando era già a terra. La coppia abita a Triuggio e ha cinque figli, i coniugi erano diretti all’ospedale per una visita alla quale si doveva sottoporre lei. Non era il primo episodio, lo aveva già denunciato per le botte che è sempre stata costretta a subire. Ai polsi del piccolo imprenditore, - l’uomo è titolare di una ditta di pulizie - sono scattate le manette e ora dovrà rispondere di maltrattamenti.

La sua furia è stata ripresa dalle telecamere, i militari guidati dal capitano Giuseppe Della Queva hanno ricostruito quei terribili istanti, nelle immagini si vede che prende la moglie per i capelli e la colpisce ripetutamente. Tra i frame, anche quello del calcio. Per la vittima è scattato il Codice Rosso.

Barbara Calderola