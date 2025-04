Perde la vita a 15 anni. Cade dalla bici e muore

Un ragazzino di 15 anni è morto ieri all’ospedale di Desio dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla sua bicicletta. È accaduto poco prima delle 13 in via Santi a Desio. Secondo la prima ricostruzione del fatto, il giovane era in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto nell’incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma al momento non risultano altri mezzi coinvolti. La strada dove è accaduta la tragedia è in una zona sterrata. Un passante ha fatto scattare l’allarme quando il giovanissimo ciclista era già ferito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio, un’automedica e un’ambulanza inviate dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza della Lombardia. Il 15enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, dove è purtroppo è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate. I carabinieri continueranno gli accertamenti per escludere che il ragazzino, di cui per ora gli inquirenti non hanno rivelato l’identità, sia stato investito. Come è successo nell’ottobre del 2020 a un altro 15enne, Simone Vavassori, travolto da un’auto mentre pedalava sulla provinciale tra Saronno e Rovello Porro. Simone, che dal 2017 viveva a Misinto con la sua famiglia, era cresciuto a Ceriano Laghetto, dove aveva ancora un sacco di amici. Tornava invece dagli scout nel 2015 Matteo Trenti, 16 anni. Poco prima di mezzogiorno, in sella alla sua bici, è stato travolto da un’auto, che l’aveva scaraventato a una decina di metri mentre tornava a casa.