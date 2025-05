Penalisti in sciopero tre giorni

Parte oggi anche al Tribunale di Monza la tre giorni di sciopero degli avvocati penalisti proclamata a livello nazionale dall’Unione delle Camere penali "per denunciare l’ennesimo intervento normativo ispirato da logiche securitarie, che istituisce nuove fattispecie di reato, inasprisce le pene per reati già esistenti, introduce circostanze aggravanti ad personam e di dubbia coerenza sistematica, arricchisce il catalogo delle ostatività ai benefici penitenziari, promuove la detenzione inframuraria delle madri sacrificando l’interesse dei minori, liberalizza il porto d’armi per gli agenti di pubblica sicurezza fuori servizio".

Un nuovo "pacchetto sicurezza" introdotto, sostengono i penalisti, "con lo strumento del decreto legge, in assenza di riconoscibili esigenze di necessità ed urgenza, che sottrae al dibattito parlamentare, peraltro in fase avanzata, una materia complessa, rispetto alla quale nelle numerose audizioni da parte di giuristi appartenenti all’Avvocatura, all’Accademia, alla Magistratura, sono state evidenziate le criticità e il contrasto con i principi che dovrebbero caratterizzare un diritto penale di matrice liberale e costituzionale".

In questi tre giorni di astensione dalle udienze penali saranno celebrati soltanto i processi con imputati detenuti. Potrebbe quindi saltare la sentenza di oggi del processo abbreviato che vede tre giovani ecuadoriani accusati di tentato omicidio per un connazionale aggredito nel luglio scorso nei pressi del Nei di Monza, il processo per il terrore dei servizi sociali di Carate imputato di maltrattamenti nei confronti della figlia 18enne e quello che vede alcuni agenti e ispettori della polizia penitenziaria accusati di avere picchiato un detenuto all’interno del carcere di Monza.