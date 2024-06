Pedalata con i lupi tra suoni e raggi laser

Bici illuminate, raggi laser, stupefacenti effetti luminosi e sonori, musica e spettacoli per una notte da lupi. È la magia di “Pedala coi lupi“, la suggestiva passeggiata in bicicletta, non competitiva, che si terrà questa sera: 12 chilometri all’interno del Parco di Monza, eccezionalmente aperto per l’evento. Le iscrizioni si ricevono oggi dalle 18 alle 21 alla Cascina San Fedele, da cui partirà la pedalata. Adulti (dai 14 anni) 25 euro, bambini (dagli 8 fino ai 13 anni) 15 euro. Per condividere l’esperienza in famiglia esiste il pacchetto family, studiato per 2 genitori e 2 bambini (da anni 8 e fino ai 13 anni), a 70 euro; oppure 2 genitori più 3 bambini (da anni 8 e fino ai 13 anni) a 85 euro. Si parte al calar del sole e all’arrivo i partecipanti potranno godere di un super concerto pop-rock con “Sick Brani e Vaeva“ e le prelibatezze della Cucina dei Lupi. In fondo, cosa c’è di più bello che pedalare nella notte, sentendo sulla pelle il brivido del buio, respirare i profumi, intravedere le ombre, assaporare quel senso di libertà unico delle due ruote? “Pedala coi lupi“ sarà una notte di avventura a due passi da casa. Per gustare meglio l’emozione della partenza, verranno proposti tanti spettacoli elettrizzanti, acrobazie di trial bike e freestyle, esibizione di cani lupo cecoslovacchi dell’Allevamento Spirito Libero, tanta musica e street food di qualità. Lungo il percorso da 12 chilometri verranno installate decine di effetti speciali e spettacoli che renderanno il bosco fatato.

Cristina Bertolini