Pc e case di riposo 900 ore di corsi

Ripartire con la formazione professionale a cura di CoDeBrì. Il Consorzio Desio-Brianza organizza tre corsi di formazione professionale in partenza nel mese di aprile. Si tratta del corso di Informatica per competenze digitali di base della durata di 40 ore, il corso ASA, Ausiliario socio assistenziale di 800 ore che avrà un costo per i partecipanti agevolato grazie al contributo di Arsa, Associazione Rsa della provincia di Monza e della Brianza, e il corso per saldatore della durata di 60 ore.

Nel primo caso il corso è gratuito per persone disoccupate residenti o domiciliate in Lombardia, con età dai 30 fino a 65 anni, con i requisiti del Cluster4 previsti dal Programma Gol, Garanzia occupabilità lavoratori. Così come nel caso del corso per saldatore dove ai partecipanti saranno offerti gratuitamente servizi di orientamento e accompagnamento alla ricerca di lavoro. Per quanto riguarda il corso Asa, è riservato a maggiorenni in possesso della licenza media, con un costo agevolato di 500 euro. Al termine dei corsi di Informatica e Saldatore verrà rilasciato un attestato di competenza regionale, previo il superamento di un test finale con almeno il 70 per cento delle presenze. Per il corso Asa l’attestato di qualifica previo superamento di un esame con prova scritta e orale ed esercitazione pratica. Riferimenti e contatti: tutor e orientatori servizi al lavoro tel. 0362.39171, [email protected], [email protected] Responsabile settore lavoro e formazione adulti: Valentina Tacconi, tel. 0362.391728, [email protected]

V.T.