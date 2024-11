Passione a tutto campo. Dalle bocce all’apnea. Ecco i campioni del Coni

In Brianza si fa sport a tutto campo. In una classifica elaborata dal Sole 24 Ore, infatti, Monza e dintorni hanno ottenuto il 12esimo posto a livello nazionale per quanto riguarda l’indice di sportività. Un risultato indirettamente confermato dalle 32 eccellenze brianzole che, ieri mattina in Sala Maddalena a Monza, hanno ricevuto le benemerenze sportive del Coni per i risultati ottenuti nel 2022 e nel 2023. I riconoscimenti sono andati a chi si è imposto su una pista d’atletica, in un piscina o su un ring, come il pugile Alessio Lorusso. Ma i premi hanno evidenziato pure i meriti di dirigenti, tecnici e volontari, indispensabili per far funzionare il movimento dilettantistico sportivo. "Lo sport in Italia – ha spiegato Federigo Ferrari Castellani, componente della Giunta regionale del Coni – si basa al 95% sul volontariato". La cerimonia ha dato spazio anche a chi pratica sport meno diffusi, come le bocce. Adelio Aglani, 59 anni, residente a Sovico, è stato premiato per i titoli italiani a squadre e terna vinti nel 2023 nella specialità raffa. C’era anche chi ha mancato la partecipazione alle Olimpiadi e chi, probabilmente, non vi parteciperà mai. Denis Shao e Lorenzo Caronno, della Nps di Varedo, hanno conquistato titoli mondiali nel nuoto pinnato e nell’apnea: "Intanto nel 2026 i Giochi del Mediterraneo si svolgeranno a Taranto. Per la prima volta ci sarà anche il nuoto pinnato".

Mario Lambrughi, biassonese che gareggia per l’Atletica Riccardi Milano, nel 2023 ha vinto il titolo italiano nei 400 ostacoli. Ai campionati europei di Roma è stato eliminato in semifinale. Ma non è mai riuscito ad andare alle Olimpiadi: "E questo è stato il mio cruccio. Adesso sto provando col bob, magari gareggio a Milano-Cortina". Tra i premiati, quattro dirigenti (Angelo Cappuccilli, Pietro Massimo Meneguzzo, Tullio Parravicini, Maurizio Vancini) e cinque sodalizi: la Polisportiva Bovisio Masciago, i Daini di Carate Brianza atletica, la Polisportiva Team Brianza di Lissone (atletica), il Moto Club Lazzate, la Sport Club Mobili Lissone (ciclismo). La Polisportiva Bovisio Masciago ha ricevuto la Stella d’Oro, i Daini quella d’argento. Tra i premiati: Giuseppe Fusto, Luisa Sophie Woolaway, Lara Cossa, Marco Salvatore Ferretti, Manjola Konini, Alessandro Malvezzi, Luca Milazzo, Alessandro Nappi, Simone Novati, Valeria Robustelli, Nicola Tettamanti, Chiara Marrè Brunenghi, Martina Maggio, Mattia Magni, Carolina Petrelli, Carolina Melgrati, Luca Moroni, Luciano Negrone Casciano.