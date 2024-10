Passaporti, Open day alla questura di Monza per sabato 12 ottobre

Monza, 4 ottobre 2024 – Un altro open day per fare il passaporto La Questura di Monza e della Brianza lo ha programmato per sabato 12 ottobre dalle 8 alle 13, aperto esclusivamente agli utenti prenotati, che saranno quindi in possesso dell’appuntamento per il giorno di apertura straordinaria. La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire martedì 8 ottobre, collegandosi a questo link.

Passaporti, Open day alla questura di Monza

Cosa serve

Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito dei seguenti documenti:

a ppuntamento stampato,

fotocopia del documento della carta d’identità

due foto

contributo amministrativo di 73,50 euro

versamento di 42,50 euro su c/c postale nr. 67422808 intestato al Ministero Economie E Finanze – Dipartimento Del Tesoro

modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale (qualora il richiedente sia un minore).

Prenotazione online

Inoltre di seguito all’iniziativa predisposta dal Ministero dell’Interno, la Questura di Monza e della Brianza ha avviato una nuova procedura per la richiesta del Passaporto denominata "agenda prioritaria", che si affianca all’agenda ordinaria.

Questa nuova alternativa, visibile sulla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it, prevede la possibilità di collegarsi al portale, accedendo all’opzione “appuntamenti prioritari” che consentirà di richiedere un appuntamento nel breve periodo.

In tal modo sarà dunque possibile fissare online un appuntamento in Questura per la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo, sanità. Gli appuntamenti prioritari vengono inseriti in agenda quotidianamente, all’inizio della giornata di riferimento.