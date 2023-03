Monza, partita del cuore: gli influencer le suonano ai cantanti 5-2

La partita del cuore tra influencer e cantanti

Monza, 21 marzo 2023 – Nella partita ‘RicciLove’, la nuova community degli influencer e artisti del web Play2Give ha piazzato 5 gol alla Nazionale Cantanti, nel primo match di solidarietà sostenibile al centro sportivo di Via Murri a Monza, con ingresso libero.

L'obiettivo dell'evento era sensibilizzare il pubblico sul tema del riciclo della plastica, essendo il progetto sostenuto dagli sponsor Corepla e Givova, aziende del settore. In più le offerte spontanee saranno devolute alla cooperativa sociale La Meridiana, titolare del villaggio per malati di Alzheimer ‘Il paese ritrovato’. Le due squadre si sono sfidate sul rettangolo da gioco, indossando maglie in PET riciclato da bottiglie in plastica. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, si è difesa con due reti del rapper Moreno, che non sono bastate a fronteggiare l'avanzata della Play2Give per cui hanno segnato Tommaso Cassissa, Davide Fornasaro, seguiti dalla doppietta di Jacopo Mulinacci, più la rete finale di Alessandro Patacchini che, forte delle sue esperienze nelle giovanili del Parma e poi dell'Inter, ha chiuso definitamente la partita.

In campo anche Shade, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Will e Boosta dei Subsonica, oltre alle social star Alessandro Basciano, Tommaso Cassissa e Giovanni Antonacci. Nella sfida a suon di gol e solidarietà anche Pierpaolo Pretelli, Virginio, Ubaldo Pantani, Valerio Fiori, Sergej e molte altre personalità del mondo dello spettacolo e dei social network, sostenuti a bordo campo da una folla di giovanissimi fan.

Play2Give è una nuova associazione di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, sostenuta da Givova, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzare il proprio pubblico alle problematiche sociali e alle raccolte fondi solidali. “La Nazionale Italiana Cantanti - ricorda Enrico Ruggeri - ha un'esperienza quarantennale di solidarietà diretta dei propri artisti sul campo. Ha raggiunto il traguardo, unico al mondo, di 100 milioni di euro di donazioni solidali. Con iniziative come questa vuole affiancare i giovani di Play2Give nella promozione della solidarietà sostenibile"