Parco Tittoni, conto alla rovescia. Di tutto un po’ al festival dell’estate

Dubbi spazzati via, tutto pronto per la nuova edizione di Parco Tittoni. Con le prime informazioni che escono sul programma. Si intitolerà “Ad Astra“ l’edizione numero 13 della kermesse estiva che animerà lo splendido polmone verde cittadino sul quale si affaccia la Villa.

Una manifestazione che ogni anno attira decine di migliaia di persone di tutte le età, con focus primario sui giovani, anche da altri paesi. Ma anche il consueto carico di polemiche e lamentele, a volte sul fronte politico, sempre su quello dell’impatto acustico per il circondario, il caos e certi fenomeni correlati di degrado. Il programma di Parco Tittoni sarà, come sempre, molto lungo, articolato, e vario, per andare incontro ai gusti - musicali, di svago, gastronomici - di tutte le età. Si partirà sabato 25 maggio per finire l’8 settembre in una lunga cavalcata di spettacoli, concerti, eventi, iniziative. "Ad Astra – spiegano i promotori di Mondovisione – perché i sogni sono come le stelle, basta alzare lo sguardo e sono sempre là. Il 25 maggio parte una nuova estate e ci stacchiamo da terra per inseguire i nostri desideri conquistati dagli astri". Le aree principali in cui sarà diviso il parco saranno, come al solito, tre: quella contro “Fame & Sete“ con griglieria e bar sempre operativi, l’area bosco sempre accessibile liberamente e l’area live, per concerti e performance, tra artisti di fama e nuove scoperte. Tra i nomi già annunciati, quelli di Omar Pedrini, i Metempsicosi, i Derozer, gli Impossibili, Giancane, i Sud Sound System. Come avviene da qualche anno ci sarà la silent disco con le cuffie, poi le serate dedicate agli universitari e molti eventi anche a scopo educativo, ambientalista e solidale. E ancora spettacoli per bambini, feste, lettura dei tarocchi e la proiezione delle partite della Nazionale durante gli Europei di calcio. Una manifestazione sempre molto attesa dalla cittadinanza, soprattutto dalle nuove generazioni, ma che è diventata di richiamo per compagnie, coppie e famiglie da tutta la Brianza, attestandosi nel tempo come la kermesse estiva di maggior successo nell’intera provincia. In attesa delle tradizionali polemiche di corollario che anche quest’anno - c’è da scommetterci - con l’avvicinarsi dell’inaugurazione non tarderanno ad arrivare.