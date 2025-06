Parchetti e aiuole ’pettinate’. Stop erba troppo alta e degrado. Ecco il nuovo appalto del verde

Il Comune dice basta a parchetti con l’erba troppo alta, aiuole dal verde trascurato e giardinetti coi giochi per bambini o le panchine rotti per mesi, per i tempi lunghi di attesa che servono ogni volta per assegnare gli interventi di riparazione o sostituzione. È entrato ufficialmente in funzione il nuovo servizio di manutenzione globale del verde pubblico voluto dall’Amministrazione, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle ditte Itinera e Malegori servizi, vincitore della gara di appalto triennale promossa dal municipio. Questo sistema ha affidato a un unico gestore per 3 anni la cura di tutti i parchi, giardini e verde pubblico della città, così da poter intervenire prima che sorgano i problemi. La ditta si occuperà non solo della cura di prati e alberi, ma gestirà anche giochi e attrezzature ludiche, impianti di irrigazione e l’arredo urbano. Una scelta, spiegano dalla Giunta, "basata su una pianificazione manutentiva sistematica e integrata". "Abbiamo voluto un cambio di passo per offrire un servizio continuativo, efficiente e attento alla qualità - raccontano la sindaca Laura Borella e l’assessore al verde Oscar Bonafè -. Perché investire nel verde significa investire nel benessere dei cittadini e nella qualità della vita. Il nuovo appalto ci consente di rispondere in modo tempestivo alle esigenze del territorio". Tra i servizi previsti, la manutenzione di prati e siepi, la potatura degli alberi, il diserbo di marciapiedi e altre aree, la cura di aiuole e fioriere, raccolta delle foglie e gestione degli irrigatori. Ma anche "il monitoraggio delle attrezzature ludiche e il costante aggiornamento del censimento degli elementi del verde urbano", oltre alla valutazione della stabilità degli alberi, la pulizia dei canali di gronda degli edifici pubblici e la realizzazione di "un sistema virtuoso di riciclo e valorizzazione dei materiali vegetali". Intanto a Vedano si arricchiscono gli spazi verdi a disposizione di abitanti e visitatori del paese: domani alle 18.30 verrà inaugurato il nuovo biolago creato in pieno centro storico, in via Enzo Ferrari, a due passi dall’ingresso del Parco e dietro lo spazio lasciato vuoto dalla demolizione dell’ex Cinema Parco.