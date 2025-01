Monza, tornano i parcheggi in piazza Cambiaghi: novità e tariffe

Monza, 24 gennaio 2025 – Da febbraio tornano i parcheggi in superficie in Piazza Cambiaghi a Monza. Il verdetto, atteso dal giorno in cui sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area lo scorso giugno, poi terminati poco prima di Natale, è finalmente arrivato: non sarà un’eliminazione del servizio di parcheggi come qualcuno (soprattutto dal centrodestra monzese) paventava, ma una riduzione del numero degli stalli dai 200 del passato a poco più di 100, in gestione a Monza Mobilità, società in house del Comune.

L’accesso

L’accesso, che partirà da febbraio, sarà regolato dalla sbarra posta da via Colombo, appena prima del confine della Ztl che inizia dal civico 9, spostato in questo punto giusto settimana scorsa, a circa una cinquantina di metri più avanti rispetto a prima.

Orari

Il parcheggio sarà utilizzabile 7 giorni su 7 tranne che nelle fasce orarie dei mercati settimanali del giovedì e del sabato, che impegnano la piazza dalle 5 alle 17, e in eventuali giorni di mercato straordinario. Importante sottolineare che la prima mezz’ora di sosta è gratuita per tutti, e sarà quindi possibile uscire dal parcheggio entro 30 minuti dall’entrata senza incorrere in alcun costo. Dopo la prima mezz’ora, scatterà la sosta a pagamento.

Tariffe agevolate

Da marzo poi, come fase di test, sarà aperta la possibilità di pagare tramite il portale di Monza Mobilità con una tariffa agevolata per l’accesso e la permanenza nel parcheggio. I cittadini residenti a Monza potranno, con il pagamento di una quota di 50 euro al mese, accedere al parcheggio da lunedì a venerdì, dalle 08.01 alle 20, esclusi gli orari di mercato.

Lo stesso per chi è residente fuori Monza, con una lieve maggiorazione di quota a 60 euro mensili.

I residenti nella Zpru Centro sprovvisti di spazi di sosta in aree private, invece, avranno la possibilità di ottenere il diritto d’accesso e di permanenza nel parcheggio 7 giorni su 7, 24 ore su 24, esclusi i giorni di mercato, alla tariffa di 40 euro mensili. I tariffari agevolati garantiscono l’accesso al parcheggio, ma non è prevista la predisposizione di stalli riservati, poiché si vuole garantire una piena rotazione dei posteggi e la massima utilizzabilità degli stalli da parte di tutti.

Le tariffe

Queste le tariffe prestabilite, quasi uguali a quelle precedenti la chiusura per la riqualificazione. Dopo la prima mezz’ora di sosta gratuita, la tariffazione procederà nella seguente modalità:

fino a 1 ora 2 euro

fino a 2 ore 4 euro

fino a 3 ore 5,50 euro

fino a 4 ore 6,50 euro

fino a 5 ore 7 euro

fino a 6 ore 7,50 euro

fino a 7 ore 8 euro

fino a 8 ore 8,50 euro

fino a 9 ore 9 euro

fino a 10 ore 9,50 euro

fino a 11 ore 10 euro

fino a 12 ore 10,50 euro

Fascia serale e notturna

La sera e durante la notte è invece presente una tariffa unica divisa in due fasce orarie:

3 euro dalle 20.01 alle 2

2 euro dalle 2.01 alle 8

Il limite massimo di pagamento in una giornata solare è di 12 euro (dalle 00.01 alle 24.00).