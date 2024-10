Paolo Pessina:: "Diamo futuro ai nostri giovani"

Elegante, raffinato, una figura d’altri tempi, ma con lo sguardo rivolto al futuro. È Paolo Pessina, titolare dei prestigiosi negozi di abbigliamento in centro a Monza e presidente di MB Circle, la rete di imprenditori, nata nel 2010 per condividere esperienze e informazioni tra chi imprende, ma anche l’impegno sociale soprattutto rispetto alle occasioni formative per i giovani. "Ho voluto promuovere Mb Circle - racconta - per restituire in qualche modo tutto ciò che di positivo ho avuto dalla vita. La nostra azienda risale al 1900. Vengo da una famiglia di lunga tradizione commerciale: i miei genitori e nonni commerciavano tessuti e corredi. Guardandomi attorno noto un distacco del mondo imprenditoriale dalla società e dai giovani. Per questo è necessario investire nel futuro, recuperando il territorio e trasferendo ai giovani competenze e conoscenze".

Da qui lo sviluppo della raccolta fondi per offrire due borse di studio durante l’evento “Circle Food & Design For Charity“ a AutAcademy, Csdac (che a loro volta suddivideranno i fondi tra i loro allievi più bisognosi) per dare la possibilità a tutti di studiare. E poi le occasioni di stage formativo per i giovani cuochi di In-Presa. Lavora da 62 anni Paolo Pessina. Ricorda il percorso della sua azienda e i negozi dapprima in via Cavallotti, poi in via Italia e oggi in via Carlo Alberto. Tiene a preservare un’ottica artigianale, dove il titolare è presente nel suo negozio che diventa quasi la sua casa e sicuramente la sua vita. Ha 7 dipendenti (su due negozi). Novità per il 125°: si profila l’apertura di un nuovo negozio nei pressi di via Italia, dedicato al wedding. "A volte dico che sono stufo e vorrei mollare tutto - ammette - poi l’amore per il mio lavoro mi porta ad alzare la saracinesca tutte le mattine".