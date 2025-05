“Paltacrèa” tra terra e fantasia. Gli studenti di Brera protagonisti

A Briosco la Fornace Artistica Riva di Corrado Riva ospiterà, dal 24 al 27 maggio, “Paltacrèa. Pratiche intrecciate tra terra, paesaggio e immaginazione”, una residenza artistica che vedrà gli studenti dell’Accademia di Brera impegnati in un laboratorio guidato da Anna Villa, Benedetta Repetto e Giacomo Scapin. Durante questa immersione creativa, i partecipanti collaboreranno alla progettazione e alla realizzazione di un forno-scultura in argilla. "Il termine “Paltacrèa” affonda le radici nel dialetto brianzolo, unendo “palta” (fango) e “crèa” (creta), evocando così la forza trasformativa della materia" spiega l’assessore alla Cultura, Antonella Casati. Il progetto si svilupperà in quattro giornate dedicate all’esplorazione del territorio. Il culmine di questa residenza sarà un evento pubblico in occasione della Sagra del Cotto (11-12-13 luglio), durante il quale l’attivazione del forno rappresenterà un gesto collettivo e di restituzione alla comunità. Il 24 maggio ci sarà l’apertura al pubblico con “Palta-créa passaggio”. In questa giornata si osserverà con occhio critico come la presenza dell’argilla nella Brianza centrale abbia plasmato il territorio, dando vita a un paesaggio ricco di sfumature.

L’evento, patrocinato dall’Accademia di Brera e dal Comune di Briosco, è nato grazie al sostegno dell’Associazione Culturale Brianze e alla collaborazione di diverse realtà locali, tra cui il Rossini Art Site, la Commissione Cultura Alternativa, l’Associazione le Contrade, il Mulino del Può. Gli studenti selezionati per il progetto “I giovani artisti” sono Camila Braci, Melissa Giannini, Davide Rossi, Chiara Sibilla, Luca Valli, Matilde Verganti e Martina Zito. "Avremo l’opportunità - conclude l’assessore Casati - di osservare la realtà che abitiamo con occhi nuovi grazie al loro sguardo su Briosco".

Sonia Ronconi