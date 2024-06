Convince il pallavolista Roberto Cazzaniga di essere una modella e si fa sborsare mezzo milione: a processo per truffa Il Tribunale di Cagliari ha fissato al 9 luglio il dibattimento per la sedicente fidanzata e per l'amica comune che li avrebbe messi in contatto. Il monzese, campione della Nazionale, si è costituito parte civile