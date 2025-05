Oscar Magoni guida il Renate ai playoff di Serie C contro l'Arzignano

Fresco di rinnovo per altri due anni, Oscar Magoni si gode questo finale di stagione scintillante per il suo Renate che domenica pomeriggio (ore 17.30) scenderà in campo a Meda per il primo turno dei playoff di Serie C opposto all’Arzignano. I nerazzurri arrivano all’appuntamento davvero col vento in poppa, quinti in classifica (ma con gli stessi punti della quarta) e dietro per numero di vittorie solamente alla neopromossa Padova e a Vicenza e Feralpi che faranno il loro ingresso nel tabellone più in là. Gioca invece subito la compagine nerazzurra al cospetto di un Arzignano (remake della sfida playoff del 2023) che ha centrato la qualificazione solo all’ultima giornata con la complicità del Novara “asfaltato” a Trieste.

"Sono tantissimi i nostri 60 punti, è stato fatto un lavoro gigantesco e per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti, specie chi lavora dietro le quinte e rende più agevole il compito dei giocatori. Senza l’apporto di un’intera società non si raggiungono traguardi del genere in campo. Ci sono stati alti e bassi, è vero, come in ogni stagione. Ma gli alti sono stati più dei bassi. I ragazzi hanno dato l’anima per questa maglia, hanno dato tutto fino alla fine e lo abbiamo visto a Vercelli con la vittoria arrivata in extremis", dice il direttore sportivo orobico che adesso può guardare con fiducia alle prossime sfide, da giocare sì a mente sgombra, ma non troppo.

"La ricetta è quella di sempre. Non avere timore di nessuno, essere ambiziosi ma senza perdere in umiltà, com’è nel nostro stile. Non dobbiamo porci limiti, avanti tutta. E poi non dimentichiamoci che abbiamo un allenatore che nei playoff sa come si fa, sa come giocarli e vincerli. Confidiamo molto nella sua esperienza. I ragazzi sono motivati, il bello viene adesso".

Magoni introduce così le partite in arrivo, a partire da quella di domenica sera. "Sono le più belle dell’anno, belle da giocare, belle da vivere". E chissà che da Renate arrivi a Meda qualche tifoso in più vista la posta in palio. Da Arzignano arriverà un pullman offerto dalla società. In caso di vittoria o di pareggio i nerazzurri passeranno il turno e torneranno in campo già mercoledì 7 con un’avversaria da stabilire.