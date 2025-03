Orazio Sciortino dirige le “Serenate Sinfoniche“

Musiche di grande intensità firmate da Schumann, Brahms e dal compositore Orazio Sciortino, eseguite con maestria da un’orchestra talentuosa guidata dallo stesso Sciortino, pianista e direttore di livello internazionale che lavora con realtà come il Teatro alla Scala, La Fenice, l’Arena di Verona e l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai.

È il concerto dal titolo “Serenate Sinfoniche“, che si terrà venerdì alle 21 al Teatro San Rocco. A salire sul palco i musicisti della Filarmonica Ettore Pozzoli con un programma che attraversa epoche e sensibilità diverse. Si partirà con il Konzertstuck opera 92 di Robert Schumann per pianoforte e orchestra, una composizione ricca di pathos e virtuosismo. A seguire Innerlied, scritta da Sciortino, già insignito nel 2024 del prestigioso titolo di Composer of the Year agli International Classical Music Awards.

A chiudere lo spettacolo sarà la Serenata n.1 opera 11 di Johannes Brahms, "una partitura raffinata e avvolgente – spiegano gli organizzatori – capace di trasportare il pubblico in un’atmosfera sognante e romantica".

Biglietti dai 25 ai 30 euro, in vendita online attraverso il circuito Vivaticket o al botteghino del teatro. Info 335 5792844. L’evento fa parte della settima edizione della rassegna “I Grandi Concerti“ promossa dalla Filarmonica Pozzoli, che proseguirà poi il 3 aprile con l’esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi nella Basilica di Seregno insieme al Coro Alive, l’8 maggio al San Rocco con lo spettacolo di prosa e musica “La chimera di sé“ e il 18 nell’Auditorium di piazza Risorgimento con l’omaggio a Benny Goodman della Millennials’ Orchestra. Il 25 maggio ci si sposterà a Desio, in Villa Tittoni, per “Donne ribelli all’opera“ con il soprano Eva Corbetta e musiche di Puccini, Verdi e Bellini mentre l’8 giugno si concluderà con “Le divine del cinema“.

