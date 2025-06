Opportunità di lavoro in vetrina. C’è il Salone a Palazzo Borromeo

Una mattinata a Palazzo Borromeo alla ricerca del posto di lavoro. Appuntamento domani, dalle 9 alle 13, con la terza edizione del “Salone del Lavoro” organizzata anche quest’anno dal Centro per l’impiego di Cesano Maderno insieme al Comune. L’evento riunisce aziende e agenzie del territorio. L’anno scorso si registrarono oltre 300 presenze. Dopo i saluti di Comune e Afol Mb, i partecipanti potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro, svolgere colloqui con i selezionatori e consegnare il proprio curriculum per candidarsi alle tante richieste di personale proposte. Saranno presenti anche operatori della formazione con i corsi professionali destinati a chi vuole migliorare le proprie competenze e proporsi al meglio sul mercato del lavoro. Chi cerca opportunità in Europa potrà confrontarsi con il consulente Eures, mentre il Centro Servizi Volontariato Monza/Lecco/Sondrio offrirà una panoramica sul mondo del Terzo settore. Tra le aziende che, a oggi, hanno confermato la loro adesione: Esselunga, Carrefour, McDonald’s, Gelsia, Gelsia Ambiente, Rete Più, Alcea, Eco Coop Multiservice, Cosmelux, Residenze Lentate. Per le Apl e gli enti di formazione, invece, parteciperanno Adecco, Synergie, Randstad, E-Work, Ali, l’Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza, il Centro italiano opere femminili salesiane, Afol Monza e Brianza, Formaper, Ial Lombardia – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia. Il Centro per l’impiego presenterà i servizi di incontro domanda/offerta di lavoro e i servizi di politica attiva del lavoro per i disoccupati (il programma “Gol, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori”). Gli orientatori del Cpi, inoltre, anche con il supporto dell’agenzia nazionale del ministero del Lavoro “Sviluppo Lavoro Italia”, proporranno consulenze orientative ai candidati su colloqui e le tecniche di ricerca occupazionale.

A disposizione, infine, l’operatore del Punto di facilitazione digitale di Cesano Maderno per gli utenti che hanno necessità di supporto sull’accesso ai servizi digitali. Per informazioni sul Salone del Lavoro di Cesano Maderno e per registrarsi è possibile consultare il sito www.afolmonzabrianza. Il centro per l’impiego di Cesano Maderno, in corso Europa, è in fase di ristrutturazione e temporaneamente ospitato nella sede di Bovisio, in via Di Vittorio 26.

Gabriele Bassani