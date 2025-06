Pratiche assicurative. Magazziniere apprendista

Impiegato/a assicurazioni ramo sinistri, 1 postoSede di lavoro: Corbetta. Codice offerta Afolmet: 94947. Contratto: tempo determinato scopo assunzione, part time 30 ore. La risorsa, per conto di un’agenzia assicurativa, si occuperà di pratiche amministrative con focus sulla gestione dei sinistri. Ricezione e gestione delle denunce, analisi, valutazione dei danni, liquidazione, rinnovo polizze. Indispensabile patente B e automunito/a.

Magazziniere/a apprendista, 1 postoSede di lavoro: Cologno Monzese. Codice offerta Afolmet: 95021. Contratto: apprendistato, full time.La risorsa, per azienda di opere arte, si occuperà di installazione, gestione e imballaggio di opere d’arte per mostre, fiere, viewing e consegne a collezionisti; organizzazione e gestione magazzino; pianificazione di percorsi per spedizioni opere e elaborazione di spedizioni con relativa compilazione della documentazione relativa. Retribuzione: Ral 21mila euro + ticket restaurant e orario flessibile.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it