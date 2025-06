Job day al Fiordaliso. Colloqui e selezioni

Afol Metropolitana, in collaborazione con il centro commerciale Fiordaliso, organizza un nuovo Job Day dedicato a chi è in cerca opportunità di lavoro nell’ambito del retail e della ristorazione all’interno del centro commerciale. L’appuntamento si tiene mercoledì 18 giugno 2025, a partire dalle 9.30, in via Curiel 25 a Rozzano.

In mattinata, dalle 10 alle 13, sarà possibile sostenere colloqui direttamente con i recruiter delle aziende che saranno presenti all’iniziativa con oltre 10 brand. Parallelamente le persone potranno incontrare gli esperti di selezione Afolmet per brevi colloqui, in modalità speed date lavoro, e potranno così entrare nell’iter di selezione anche in ambiti diversi dalla Gdo.

Nel pomeriggio, dalle 14, l’appuntamento proseguirà con gli speed date lavoro e il CV Check.

Per informazioni e iscrizioni: Afolmet.it.