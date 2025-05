Operatore museale per accoglienza visitatori

Media azienda del settore multiservizi con sede a Lissone cerca un collaboratore da inserire nella posizione di operatore museale per apertura/chiusura della struttura, accoglienza visitatori, rilascio informazioni, vigilanza e custodia delle sale del museo.

Si richiede: possesso di laurea in ambito culturale, quali Storia dell’arte, laurea in Conservazione di beni architettonici o laurea in Conservazione dei beni culturali, conoscenza della lingua inglese, esperienza pregressa nelle mansioni, conoscenza del pacchetto Office, internet ed email.

Si offre contratto a chiamata part time su turni anche festivi. L’orario di lavoro sarà commisurato alla necessità del momento.

Termine ultimo per la candidatura sabato 24 maggio. Per candidarsi si può inviare il proprio curriculum vitae a ido.monza@afolmb.it, o compilare il form sul sito di Afol Mb all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/. Riferimento dell’annuncio di lavoro 38APR252/2.1.