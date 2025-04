Operatore Asa: corso di 800 ore

Sono aperte fino al 30 aprile le iscrizioni per il corso proposto dal Consorzio Desio Brianza per diventare Asa, destinato a coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore socio-assistenziale. Il corso, della durata di 800 ore, partirà nel mese di maggio, fino a gennaio 2026 presso la sede del Consorzio e sarà disponibile a una tariffa agevolata di 750 euro. Un’opportunità interessante per chi desidera acquisire competenze in questo ambito professionale. L’ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell’area sociale che, grazie alla capacità di relazionarsi in modo competente, attua un intervento diretto con l’utente o con la famiglia al fine di recuperare le risorse della persona anziana o disabile, in una prospettiva di mantenimento o recupero del benessere psicofisico.

L’Asa svolge attività indirizzate a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e assiste la persona in tutte le attività della vita quotidiana. Requisiti di accesso: maggiorenni in possesso di licenza media, per i cittadini stranieri superamento del test di italiano (B1) e dichiarazione di valore del titolo di studio (se conseguito all’estero) rilasciato dall’Ambasciata Italiana nel Paese d’origine e superamento del colloquio motivazionale di preselezione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica regionale Asa, previo superamento di un esame (prova scritta e orale, esercitazione pratica). Per informazioni chiamare i numeri 0362/39171 e 0362/391727 oppure inviare una mail a formazioneadulti@codebri.mb.it. Per effettuare la preiscrizione ai corsi basta compilare il form al link https://www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/.

Veronica Todaro