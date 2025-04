Ritrovato l’uomo disperso da 4 giorni nel Parco delle Groane

Cesano Maderno, 30 aprile 2025 – È stato ritrovato in tarda mattinata l’uomo disperso da 4 giorni nei boschi del Parco delle Groane a Cesano Maderno: è vivo e le sue condizioni di salute sono buone.

La conferma arriva dalle Forze dell’Ordine che, con Vigili del fuoco e Protezione civile erano impegnate da lunedì nella ricerca del 48enne di Cesano Maderno che era stato visto entrare nel Parco delle Groane e non aveva dato più notizie di sé.

L’allarme

L’allarme era scattato nella serata di domenica, quando l’uomo non aveva fatto ritorno nella sua abitazione del quartiere Villaggio Snia a Cesano Maderno. Le ricerche sono state attivate in forma massiccia da lunedì con l’intervento di squadre di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile, con l’utilizzo di unità cinofile, droni e anche dell’elicottero.

Le ricerche

I Vigili del fuoco avevano attivato un imponente dispositivo di uomini e mezzi per circoscrivere e battere a tappeto l’area di ricerca, con l’impiego di personale specializzato nella Topografia Applicata al Soccorso e del nucleo Sapr per il pilotaggio di droni. L’elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato a lungo la zona nella giornata di lunedì per supportare i movimenti delle squadre a terra. Questa mattina, finalmente la buona notizia, l’uomo è stato ritrovato vivo. Al momento la vicenda è coperta un certo riserbo, ma le condizioni di salute dell’uomo sono state comunque definite buone.