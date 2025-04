Salus Seregno De Rosa trionfa al Trofeo Città di Muggiò

La Salus Seregno De Rosa domina con i suoi Giovanissimi il “Trofeo Città di Muggiò”. La formazione del presidente Marco Moretto, e diretta da Samuel Testa, spadroneggia nella sfida contro tutte le avversarie brianzole e conquista la speciale classifica a squadre davanti al Velo Club Sovico e ai lecchesi della Unione Ciclistica Costamasnaga.

Sul piano delle gare individuali, tra i G4 vittoria di Mattia Testa sui compagni Marco Sironi e Cristian Romano, mentre Mattia Mariani sfiora il successo nella categoria G2 battuto dal bravo Giorgio Bonati della Mobili Lissone. Da segnalare, inoltre, le belle affermazioni di Alessandro Colella (Fiorin), Giacomo Razzoli (VC Sovico) e Kristian Bushi (Molinello), quest’ultimo tra i G6 superando Mattia Gervasoni e Matteo Sironi.

In campo femminile ennesima conferma di Carolina Testa che con Alice Perticati e Maria Vittoria Secchi firmano la tripletta per i colori della Salus. Prestigiosi successi anche per Maya Collantes della Fiorin, Ellis Asquino del VC Sovico e Nicoletta Pinna dell’UC Pessano.

Le classifiche. Categoria G1: 1. Davide Sala (UC Costasmanga); 2. Leonardo Marziani (VC Sovico); 3. Nicolò Brizzi (SC Mobili Lissone). G2: 1. Giorgio Bonati (SC Mobili Lissone); 2. Mattia Mariani (Salus Seregno De Rosa); 3. Diego Rusconi (UC Costamasnaga). G3: 1. Alessandro Colella (Cicli Fiorin); 2. Riccardo Romano (SC Mobili Lissone); 3. Filippo Perego (UC Pessano). G4: 1. Mattia Testa (Salus Seregno De Rosa); 2. Marco Sironi (Salus Seregno De Rosa); 3. Cristian Romano (Salus Seregno De Rosa). G5: 1. Giacomo Razzoli (VC Sovico); 2. Michele Manco (Pedale Agratese); 3. Giacomo Radaelli (Salus Seregno De Rosa). G6: 1. Kristian Bushi (Pol.Molinello Servetto); 2. Mattia Gervasoni (UC Pessano); 3. Matteo Sironi (Salus Seregno De Rosa).

Danilo Viganò