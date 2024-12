Operaio edile e muratore con solida esperienza

Azienda del settore edilizio con sede in Lentate sul Seveso ricerca operaio edile da inserire con i seguenti compiti: preparazione cementi, malte e impasto di calcestruzzo, edificazione strutture in muratura quale esecuzione muri, getti e lavori edili in genere, stuccatura e intonacatura. Si richiede esperienza di almeno 2 anni nella mansione, patente B. Si offre contratto a tempo determinato, full time. Inviare candidature con cv allegato a ido.seregno@afolmb.it, rif. 110NOV2412. Azienda del settore edilizia con sede a Lissone ricerca 1 muratore con i seguenti compiti: ristrutturazione in cantieri civili e in collaborazione con altri tecnici (idraulici, elettricisti) con l’utilizzo di strumentazioni. Si richiede pregressa esperienza nelle piccole manutenzioni idrauliche ed elettriche e nella realizzazione di cartongesso. Si offre contratto determinato full time 40 ore settimanali da lunedì a venerdì e disponibilità a lavorare anche il sabato mattina. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 301NOV242.