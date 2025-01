Operai in azione su seimila metri quadrati di marciapiedi

Va avanti il piano di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dopo l’approvazione del piano di fattibilità tecnico-economica per la nuova rampa pedonale sulla ferrovia di via Aquileia, la giunta monzese ha dato l’ok ai progetti per il rifacimento di una parte dei marciapiedi di via Romagna e via Buonarroti, due tra le strade più ammalorate della città. Si tratta, nello specifico, di 2.400 metri quadrati di nuova pavimentazione in via Romagna e di 3.700 metri in via Buonarroti, per un investimento di risorse del bilancio comunale pari a 1.400.000 euro, e per una durata prevista dei lavori, una volta iniziati, di circa 6 mesi. In via Romagna gli interventi interesseranno entrambi i lati della strada tra via Lipari e via Lazio, mentre in via Buonarroti si concentreranno sul lato est della strada nei tratti tra via Foscolo e via Bramante da Urbino e, più a sud, tra via Bernini e via Guardi. L’obiettivo è uniformare le pavimentazioni, migliorandone sia l’aspetto estetico sia le caratteristiche funzionali.

I lavori mirano anche a superare le barriere architettoniche esistenti, dovute principalmente all’affioramento delle radici degli alberi e ai dislivelli del manto stradale, che ostacolano la percorribilità dei marciapiedi, in particolare per anziani e persone con disabilità. La pavimentazione sarà realizzata con masselli in calcestruzzo autobloccanti drenanti, scelti per la loro capacità di favorire il drenaggio delle acque e di evitare la formazione di ristagni. Questo tipo di pavimentazione, già utilizzato in un intervento precedente su via Buonarroti, garantisce una maggiore durata e semplifica le future operazioni di manutenzione. Durante i lavori, inoltre, il terreno sarà decompattato e arricchito per preservare la stabilità delle radici senza compromettere l’accessibilità dei percorsi pedonali. Anche le aiuole saranno ampliate per offrire maggiore spazio agli apparati radicali degli alberi, mantenendo comunque accessi pedonali adeguati agli attraversamenti e agli ingressi delle proprietà. Inoltre, verranno migliorate le fermate dei mezzi pubblici, aumentando la sicurezza delle banchine e garantendo un collegamento continuo con i marciapiedi.

"Questi interventi – osserva l’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà –, proseguono il lavoro di riqualificazione urbana avviato nel 2022 sulla restante parte di via Buonarroti e rappresentano un passo importante verso una maggiore sostenibilità e accessibilità degli spazi pubblici cittadini, migliorandone al contempo la funzionalità e l’estetica complessiva".

Alessandro Salemi