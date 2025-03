Oltre l’arcobaleno - Il Musical con la compagnia Carossia

Melodie appassionanti e brani struggenti, in una carrellata dagli anni Venti a oggi, un viaggio nella storia del musical e del teatro musicale. Un percorso fatto di canzoni e narrazioni, che farà comprendere come questo genere artistico sia diventato uno strumento di riflessione.

Il concerto-spettacolo “Oltre l’arcobaleno - Il Musical“ verrà portato in scena oggi alle 21 a Palazzo Terragni, in piazza Libertà. A dare vita alla rappresentazione saranno le attrici della Compagnia Stabile Carossia. Sul palco rene Carossia, che è anche autrice del testo e regista, in veste di cantante: alla sua voce è affidata la parte musicale. Con lei, nei panni delle narratrici, Luisa Caglio e Stefania Venezian.

Assieme porteranno nelle atmosfere dei musical di Gershwin, per poi risalire fino agli anni ‘90. Le parti narrative aiuteranno gli spettatori a capire meglio i testi e a contestualizzare i brani dal punto di vista storico, tra aneddoti, racconti e traduzioni.

Ingresso libero, prenotazioni a segreteria@crfcarossia.eu o al 351.30.84.741.

F.L.