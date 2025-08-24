Obiettivo promozione. De Sena carica Usmate

È uscito in questi giorni il calendario della Serie B femminile di basket. L’As Medical Usmate esordirà sabato 27 settembre in casa alle 20.45 contro Bresso, poi giocherà in trasferta a Crema. Sono praticamente tutte lombarde le formazioni che compongono questo girone. Davvero da applausi la campagna acquisti di Usmate, con coach Pasquale De Sena al terzo anno alla guida della squadra. "Il raduno è fissato al 28 agosto - dice l’allenatore -. Non ci nascondiamo, la squadra è stata allestita per tentare la promozione in A2. Poi il nostro cammino dipenderà da tanti fattori, principalmente dalla salute delle giocatrici e dell’amalgama che riusciremo a trovare, anche se va detto che partiamo bene visto che molte atlete si conoscono già. Credo che le nostre rivali saranno Canegrate, Carugate, Crema e Varese".

Attorno alla capitana Beatrice Minelli, alla sua decima stagione in maglia gialloblu, sono arrivate giocatrici di notevole spessore come Sara Moro, Sofia Savini, Anna Capra e Valentina Gatti. Quest’ultima soprattutto, dall’alto del suo metro e novanta e della sua esperienza anche in Serie A1, si candida ad avere un ruolo da protagonista assoluta, in grado di spostare gli equilibri sotto i tabelloni. "Tranne qualche eccezione, giocheremo le gara casalinghe al sabato alle 18 - spiega Pasquale De Sena -, contiamo di avere un buon pubblico di appassionati, ma anche di bambine e ragazze tesserate per Usmate. Stiamo affidando le nostre squadre giovanili e del minibasket a giocatrici della prima squadra per creare un seguito. Farà il suo esordio come allenatrice Valentina Gatti, che guiderà le Under 15 e 17. Nel minibasket si cimenteranno Greta Laube, Jessica Milani e Camilla Passoni".

Antonella Galimberti