Nuova Usmate avanti tutta: presi Cozac, Darone e Di Campi

Ancora tre colpi per la Nuova Usmate, sicuramente la “reginetta” del calciomercato in Prima Categoria. La società galvanizzata dalla promozione della primavera scorsa, vincendo con ampio scarto il suo girone, si è prodigata per adeguare l’organico al nuovo campionato operando una lunga serie di operazioni in entrata. Le ultime in ordine di tempo riguardano Marian Cozac, Edoardo Darone ed Enrico Di Campi. Cozac è un trequartista dinamico del 2001 proveniente da La Benvenuta, squadra di Terza Categoria, dopo le giovanili completate nella Sesto 2012.

Darone invece è un nome noto del panorama locale, gioca a centrocampo per dare ordine alla squadra e nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Ceriano Laghetto e, l’anno scorso, Biassono in Promozione, oltre a Dominante, Football Leon, Missaglia-Maresso e Cavenago in Prima Categoria. Nel suo percorso anche un’importante esperienza in Eccellenza con l’Ac Desio, la sua società del cuore avendoci giocato anche in Promozione e Prima Categoria (segnò anche 14 gol nel 2017/18). Di Campi è un altro attaccante dal fisico imponente che sa farsi spazio in area di rigore. Dopo le esperienze tra le fila dell’Ausonia e della Nuova Ronchese in Prima Categoria, è pronto a scrivere una nuova pagina in gialloblù della sua carriera.

Ro.San.