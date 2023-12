Nuovo direttore. La scelta slitta di un altro mese

Ancora in alto mare la selezione del nuovo direttore del Consorzio Villa Reale e Parco, prolungato di un altro mese il contratto con l’attuale manager. Giuseppe Distefano (nella foto) resterà in carica fino al 31 gennaio, nell’attesa che Regione Lombardia individui il candidato ideale nella rosa dei venti selezionati. Una scelta che tutti, invece, attendevano per la fine dell’anno dopo la decisione di Regione di non rinnovare l’incarico a Distefano al termine dei 3 anni di mandato e nonostante la possibilità di concedere una proroga di ulteriori due anni. Distefano sarebbe dovuto rimanere in carica sino alla fine di settembre, termine poi prorogato al 31 dicembre. Adesso un nuovo prolungamento. Ma a gennaio Regione dovrà trovare il sostituto. In lizza, oltre a Distefano, ci sono - tra gli altri - Silvana Annicchiarico, già direttrice della Triennale di Milano, il direttore del Museo della seta di Como Paolo Aquilini, Bartolomeo Corsini, ex direttore del dipartimento di fiction tv e pubblicità per la fondazione Centro sperimentale di cinematografia di Milano, il critico d’arte Angelo Crespi che comunque già aveva avuto modo di lavorare alla Villa Reale come consulente, Antonello Grimaldi, dirigente alla Biblioteca e Pinacoteca ambrosiana, Massimiliano Iannelli, direttore lombardo dell’Agenzia del demanio, Alessandra Klimciuk, responsabile arte e cultura della Fondazione Stelline di Milano e Federica Manoli, collection manager al Museo Poldi Pezzoli di Milano.