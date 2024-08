Nuovo custode in municipio. Lite sul bando

È polemica in paese sull’assegnazione del posto di custode del Municipio, con l’assegnazione dell’alloggio. Una assegnazione avvenuta per incarico diretto e non attraverso un bando pubblico, come invece secondo il gruppo di Forza Italia sarebbe stato più corretto fare. Nei giorni scorsi, una comunicazione di Forza Italia informava della rinuncia all’incarico, risalente allo scorso mese di marzo, da parte del precedente custode. "Considerando che l’attuale Amministrazione è stata riconfermata lo scorso mese di giugno, quando intende finalmente coinvolgere la cittadinanza con la pubblicazione del nuovo bando?" si legge nella nota diffusa da Forza Italia che in realtà era a conoscenza della delibera datata 4 luglio con cui è stato affidato l’incarico di custodia della sede municipale, ma voleva sollevare il caso, sottolineando quella che considera una mancanza di trasparenza da parte della Giunta di centrosinistra guidata dalla sindaca Nilde Moretti, riconfermata lo scorso 9 giugno. Una accusa respinta al mittente dall’Amministrazione comunale che ha diffuso a sua volta una nota: "Secondo la delibera dei criteri generali per l’affidamento del servizio di custodia di immobili di proprietà del Comune di Solaro non è necessaria la pubblicazione di un bando se la custodia è affidata ad un dipendente comunale o al coniuge, come in questo caso. L’affidamento del servizio ha carattere fiduciario ed è effettuato ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale a persona che dia garanzia di ottima condotta morale propria e dei familiari conviventi, a tutela dell’elevato valore dei beni in custodia. Dalla ricerca è emersa una sola candidatura e dopo le valutazioni del caso la custodia è stata affidata a decorrere dal primo agosto 2024".

Ga.Bass.