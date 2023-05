Nuovo corso Macherio punta su 4 assessori

Due uomini e due donne, tra cui un’assessora esterna che si occuperà di servizi sociali e scuola. E poi una consigliera delegata per alcuni temi specifici. Cinque persone affiancheranno nei prossimi 5 anni il neosindaco Franco Redaelli per portare avanti il programma con cui il centrodestra ha espugnato il paese dopo due mandati consecutivi del centrosinistra.

Il sindaco ha distribuito l’altra sera gli incarichi ai 4 assessori.

I nomi sono stati scelti tra i consiglieri comunali eletti, con un’unica eccezione. Come già preannunciato in campagna elettorale e come confermato subito dopo l’esito delle urne a ricoprire la carica di vicesindaco sarà Silvano Resnati: a lui sono andate anche le deleghe a commercio, attività produttive ed edilizia privata. Sarà invece Matteo Buzzi a occuparsi di lavori pubblici, patrimonio ed ecologia. Daniela Rivolta sarà l’assessora a cultura e bilancio, mentre come assessora esterna è stata nominata Simona Ravizza, a cui sono stati attributi welfare, istruzione e politiche giovanili. Redaelli ha tenuto per sé alcune deleghe, ossia urbanistica, polizia locale, sicurezza e protezione civile, oltre che quella al personale. A questa, che è la composizione effettiva della Giunta, si aggiungerà un incarico speciale per Valeria Cassanmagnago, candidata più votata nel centrodestra: avrà il ruolo di consigliera delegata per scuola e sport, a supporto del sindaco. "Mercoledì 31 alle 20.30 ci sarà il primo consiglio comunale, per l’insediamento: lo faremo, tempo permettendo, all’aperto, nel cortile della biblioteca, per cercare di coinvolgere i macheriesi – annuncia Redaelli –. Abbiamo già iniziato a capire i problemi che ci sono, i lavori che ci spettano e che ci aspettano. Tra le prime cose a cui mettere mano ci saranno le manutenzioni alle scuole, alle strade e ai giardini. Per gli istituti ci saranno da risolvere alcuni problemi abbastanza annosi, come le infiltrazioni d’acqua".

Fabio Luongo