Nuovi monitor in dono all’ospedale

A giugno la raccolta fondi a favore della Chirurgia della Fondazione Irccs San Gerardo, l’altro ieri la consegna di due monitor di ultima generazione al reparto diretto dal primario Christian Cotsoglou. La donazione è frutto dell’iniziativa promossa dall’associazione Mio Fratello Onlus, che lo scorso 13 giugno insieme agli amici di Rocker Tv, della Nazionale Agenti immobiliari, della Curva Vito Porro e della Pro Sesto 1913, aveva dato vita alla terza edizione del torneo calcistico “Francesco Martusciello“, per l’occasione dedicato alla memoria di Luigi Pizzochero, storico dirigente della Pro recentemente scomparso. Grazie al quadrangolare, tenutosi allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, l’associazione Mio Fratello ha donato due monitor portatili multiparametrici, con display integrato touch screen, completi di carrelli roll-stand dedicati. Le due apparecchiature verranno utilizzate per il monitoraggio delle funzioni vitali dei pazienti ricoverati in Chirurgia nel post-operatorio.

Tutto è nato dall’amicizia tra il presidente dell’associazione Stefano Martini, e il primario Christian Cotsoglou, entrambi molto legati alla persona a cui è dedicato il memorial, Francesco Martusciello.

A.S.