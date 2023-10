Nuove prospettive. Il Photofestival in vetrina nei negozi del centro

Torna il Photofestival, rassegna di fotografia d’autore diffusa tra Binario 7, 18 negozi del centro di Monza e il cinema Capitol. Da sabato 14 al 5 novembre, la sala espositiva del Binario 7 ospiterà “Il Diaframma 1967 - 1996: una storia italiana“, mostra composta da 50 foto di 35 autori tra originali vintage e modern print bianconero e a colori, realizzate fra la fine dell’Ottocento e il 2005. Dalla collaborazione tra Comune e ConfCommercio si affianca un’altra esposizione, diffusa in 18 negozi con alcune delle stesse foto in formato cartolina della mostra, stampate su materiale metallico.

In più Capitol Anteo SpazioCinema ospita la mostra “Morale surreale“ del fotografo emergente Simone Bolandrini che usa la tecnica delle foto sovrapposte. Photofestival è la più importante rassegna milanese di fotografia d’autore, promossa da Associazione italiana Foto & Digital Imaging (Aif). La declinazione monzese della rassegna - “Diaframma 1967 - 1996: una storia italiana“ - è curata da Fondazione 3M e ripropone la storia de “Il Diaframma“, la prima galleria europea totalmente dedicata alla fotografia, inaugurata a Brera nel 1967, nata dalla volontà di Lanfranco Colombo, manager siderurgico con la passione per la fotografia. L’assessora alla cultura Arianna Bettin tratteggia lo spirito dell’iniziativa: "Il Photofestival rappresenta un appuntamento significativo, conferma la visione di Binario 7 come sede espositiva d’elezione per le forme d’arte contemporanea, fra cui la fotografia e approfondisce la sinergia con il Capitol che sta svolgendo un lavoro di ricucitura con il tessuto cittadino per riaffermare il valore delle sale cinematografiche, non solo per la proiezione di film, , ma anche come luoghi di scambio culturale e aggregazione. ConfCommercio si è posta come interlocutore propositivo, alleato nel promuovere la cutura". Alessandro Fede Pellone, segretario ConfCommercio Monza Brianza e Milano sottolinea l’importanza della cultura: "I nostri commercianti – dice – hanno messo a disposizione i propri negozi come luoghi di cultura, dove esporre le foto degli artisti". Roberto Mutti, direttore artistico di Photofestival fa notare come la fotografia sappia uscire dagli spazi espositivi tradizionali per abitare spazi inconsueti.