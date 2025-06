Nuova viabilità e più parcheggi in centro storico

Sensi unici, modifiche alla circolazione e la creazione di nuovi parcheggi, a servizio dei negozi, delle attività commerciali e di chiunque frequenti il cuore della città. Cambiamenti in vista per la viabilità nel centro storico di Biassono: poco meno di una decina di strade saranno interessate da novità per quel che riguarda la circolazione, per renderla più sicura e al tempo stesso più fluida, ricavando anche spazi per la sosta a disco orario. Ad annunciare le modifiche è stato il Comune, in attuazione delle linee di indirizzo stabilite già ad aprile dall’amministrazione come conseguenza dei lavori di riqualificazione del centro città. Le variazioni diventeranno effettive non appena sarà stata realizzata la nuova segnaletica stradale.

I cambiamenti coinvolgeranno via Ansperto da Biassono, a senso unico in direzione di piazza San Francesco, con posteggi a disco orario a 45 minuti, e via IV Marie, che sarà a senso unico verso via Porta Mugnaia, mentre quest’ultima diventerà percorribile solo in direzione di via Pessina e via Marconi, con parcheggi pure qui a tempo a 45 minuti. Per via Marconi entrerà in vigore il senso unico nel primo tratto verso via Dante e via della Brugheria, mentre la viabilità di via Piave sarà girata verso via Ansperto. Via Manzoni si potrà percorrere solo verso via Passamonti e questa diventerà a senso unico verso via Segramora, che a sua volta invertirà il senso di marcia in direzione di via Roma e piazza San Francesco.

F.L.