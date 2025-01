Nuova proposta alla Campanella. Con l’Epifania arriva la musica lirica

Appuntamento da segnare in agenda che anticipa la festa dell’Epifania: la musica lirica approda al teatro La Campanella. Sul palco l’esibizione del Coro Cai che si cimenta in una nuova avventura vocale. Il corso sarà infatti affiancato dal soprano Barbara Costa, definita dalla critica "una voce luminosa e possente con un fraseggio sempre acceso e vibrante grazie all’emissione saldamente controllata", accompagnata al pianoforte da Margherita Colombo direttrice d’orchestra, pianista e compositrice.

Entrambe si sono esibite nei più importanti teatri del mondo. L’appuntamento è per il 5 gennaio alle 21 nella sala di piazza Anselmo IV.

"Vogliamo iniziare una tradizione - sottolinea il presidente del Coro Cai Giorgio Vago - un evento che per Bovisio Masciago sarà una novità. È qualche mese che lavoriamo all’organizzazione della serata. Sarà una serata di eccellenze, confidiamo sia l’inizio di una tradizione. Gli elementi ci sono tutti". L’ingresso è gratuito.

Per i più piccoli, visto l’arrivo della festa della Befana, è in programma domani alle 15 a Cesano Maderno nell’auditorium Disarò, in Corso della Libertà, lo spettacolo “ABC del Natale“, a cura della compagnia teatrale Teatro il Telaio di Brescia, una divertente rivisitazione delle storie e delle tradizioni legate alle feste di questo periodo dell’anno.

Entrata libera con prenotazione consigliata sull’app C’è Posto.

Veronica Todaro