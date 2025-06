Nuova farmacia. Via libera in aula. Da decidere dove

Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla possibilità di aprire una seconda farmacia in paese, con il Comune che intende riservarsi il diritto di prelazione, concesso dalla legge regionale, per poter aprire una farmacia comunale. La questione è stata discussa durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, nel quale l’assessore Davide Mella ha spiegato che alla fine dell’anno scorso è stata presa la decisione di chiedere alla Regione l’autorizzazione, che è arrivata pochi giorni fa, con il relativo parere dell’ordine dei farmacisti. Si è creata quindi una mappatura del territorio comunale, dividendolo in due bacini d’utenza. Seguendo la via Mazzini che diventa via Laghetto, i due azzonamenti coincidono con le parti a nord e a sud della strada provinciale. Con la parte Sud ci sono anche le frazioni Brollo e Dal Pozzo per ottenere un numero di abitanti congruo. Considerando che a Nord una farmacia è già presente da molti anni, c’è la possibilità di aprirne una nuova nella zona Sud.

"Abbiamo in mente delle idee su dove e come, ma riteniamo inutile parlarne ora, perché per prima cosa dobbiamo dare la conferma a Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni e ottenere il via libera definitivo" ha aggiunto l’assessore Mella. Dall’opposizione la consigliera Antonella Imperato ha cercato di avere maggiori notizie riguardo le intenzioni sul posizionamento della nuova farmacia e in particolare sulle modalità di gestione da parte del Comune. Al voto, la decisione di esercitare il diritto di prelazione è passata coi voti di maggioranza. Ora si attende l’ok definitivo della Regione per poter avviare la richiesta di apertura di una farmacia comunale.

Gabriele Bassani