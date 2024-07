Nunzio Fresi e la sua famiglia conquistano i social: “Il segreto? Naturalezza e un pizzico di ironia”

Monza, 1 luglio 2024 – “Naturalezza e un pizzico di ironia”. È questo il segreto del successo della famiglia di Nunzio Fresi, che oggi conta ben 1,6 milioni di follower su TikTok , 400mila su Instagram e 450mila su YouTube. Origini sarde, ma nato e cresciuto in Brianza, Nunzio si avvicina ai social durante il Covid, quando la sua agenzia immobiliare è costretta a fermarsi. Ma quel passatempo diventa qualcosa di più: dalla pubblicazione di un video ironico in compagnia della moglie Federica al debutto delle figlie Virginia (otto anni) e Ginevra (sette anni), in breve tempo la famiglia conquista il web. Ogni giorno i Fresi portano milioni di persone nella loro vita regalando sorrisi e un'idea di amore semplice fatto di impegno, rispetto e piccoli gesti quotidiani. Qualche volta, si divertono a creare brevi sketch, come quel 'Senti bella...' che è diventato un tormentone e in tanti lo richiedono a gran voce. “Sta per tornare – fa sapere Nunzio - ma questa volta con una canzone. La data di uscita è il 5 luglio, ma sarà presentata in anteprima con una festa aperta a tutti a Brugherio. Per un'estate tutta da ballare".

Nunzio Fresi insieme a sua moglie Federica e alle figlie Virginia e Ginevra

Nunzio, come si è avvicinato ai social?

“Fino a qualche anno fa non avevo neppure un profilo Facebook. Poi è arrivato il Covid e, costretto a stare in casa, ho provato a conoscere questo mondo”.

E com'è andata?

“Io e mia moglie Federica abbiamo scaricato TikTok e, per i primi tre mesi, abbiamo curiosato tra un video e l'altro. Poi ci è venuta voglia di provare anche noi e ci siamo messi in gioco”.

Il primo video?

“Inizialmente erano scenette dove i protagonisti eravamo io e Federica. Era un modo divertente di passare il tempo”.

Poi il debutto di Virginia e Ginevra...

"Con la riapertura delle scuole, mi ritrovavo spesso in auto da solo con Ginevra, perché l'asilo iniziava un po' dopo rispetto alle lezioni di Virginia alle elementari. Così, in quella mezz'ora in cui giocavamo e scherzavamo, ci è venuto in mente di provare a fare un video”.

Il primo di una lunga serie

"Esatto. E, ovviamente, abbiamo subito coinvolto anche Virginia. I vari profili social sono a mio nome ma, in realtà, sono di tutta la famiglia. Anzi, io forse sono quello che appare meno".

E la decisione di mostrare le bambine sui social?

"I miei profili social sono nati insieme alla mia famiglia ed è stato naturale mostrarmi con Federica, Virginia, Ginevra, il nostro quattrozampe Kimbo e Prince, il cane che non abbiamo più da due anni ma che nessuno ha mai dimenticato”.

Non pensa ai rischi a cui sono esposte?

“Sono consapevole dei rischi che ci sono e, per questo, credo che ogni famiglia sia libera di prendere la decisione più opportuna. Ma il profilo Nunzio Fresi è della famiglia Fresi, bambine comprese. E poi c'è altro che mi preoccupa”.

Ovvero...

“I bambini che usano i social da soli. Virginia e Ginevra chiedono a me e mia moglie di curiosare tra foto e video, ma glielo permettiamo solo insieme a noi. Proviamo ad accompagnarle per mano in un mondo che prima o poi incontreranno, ma che adesso non conoscono e che non è facile da gestire”.

Soprattutto gli haters…

“C'è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire, qualunque cosa tu faccia. E comunque sono davvero solo leoni da tastiera, perché quando siamo in giro non riceviamo mai una critica”.

Quando arrivano come reagite?

"All'inizio ci rimanevo male. Poi, però, ho pensato che sono convinto di aver fatto bene e sono a posto con la mia coscienza, le critiche non contano un bel niente. A meno che siano costruttive”.

I vostri contenuti?

“La maggior parte dei video e delle fotografie riguardano la nostra quotidianità: la colazione, la buonanotte, una passeggiata, un viaggio in auto, una vacanza, gli allenamenti di Ginny (ginnastica artistica) e quelli di Virgi (danza). Raccontiamo con ironia e schiettezza i piccoli problemi di tutti i giorni, i momenti di relax e divertimento”.

Ultimamente ci sono tanti video degli sport che praticano Virginia e Ginevra…

"Sì, perché sono una parte importante delle nostre giornate. Ho cresciuto le mie figlie insegnandoli che lo sport è fondamentale, ma non pensavo che sarebbero arrivate a questi livelli. Hanno una forza di volontà pazzesca”-

Un bell'esempio...

“Molti genitori mi scrivono che grazie ai video di Ginevra si sono iscritte a ginnastica artistica anche le loro figlie. Grinta e determinazione sono contagiose e hanno portato molte persone che ci seguono a riavvicinarsi allo sport in generale. Le dico solo che mia moglie si è riscritta in palestra”.

Vita di tutti i giorni, ma non solo…

"Ogni tanto, facciamo qualche sketch divertente, ma sempre qualcosa che impegni poco le bambine. Non voglio che tolgano tempo allo studio e agli allenamenti”.

Tra i più famosi c'è "Senti bellaaaaaa..."

"Sì, ormai non lo facciamo quasi più, anche se è molto richiesto”

Com'è nato?

“Dato che quando le bambine erano piccole, capitava che mia mamma usasse questo modo di dire per spiegare che qualcosa non andava fatto, a Ginevra è venuto spontaneo ripeterlo mentre stavamo registrando un video. Ci ha subito fatto ridere e allora ci abbiamo costruito sopra un personaggio ironico che ha ottenuto tantissimo successo”.

E adesso è pronta una canzone

"Si intitola proprio 'Senti bella' e uscirà venerdì 5 luglio. Ma la presenteremo in anteprima giovedì 4 luglio, alle 18.30, al Controluce di Brugherio, con una festa aperta a tutti. Canteremo tutti e quattro, anche se io sono piuttosto stonato”.

Che brano sarà?

"Un brano con una tonalità alta e forte, tipo quella dei rapper e trapper. Ma con un testo completamente diverso, perché trovo che quelle canzoni siano troppo volgari. Alle bambine piacciono, ma spesso non conoscono neppure il vero significato di certe parole".

Ma c'è qualcosa di più...

"Il ricavato andrà a sostegno dell'Enpa, l'Ente nazionale protezione animali. Siamo una famiglia che ha una grande passione e un grande rispetto verso gli animali, dal cane alla coccinella fino alla lumaca”.

Il segreto del vostro successo?

“La nostra naturalezza. Quando giriamo un video siamo semplicemente noi. Nessun trucco, nessuna acconciatura, nessun vestito particolare. C'è tanta spontaneità e questa rende tutto più vero e bello”.

E quando arrivano le offerte dei brand?

“Le valutiamo in base alle nostre idee e ai nostri valori, ma soprattutto in base al livello di stress a cui potrebbero essere sottoposte le bambine”.

Come reagiscono quando partecipate a un evento o venite fermati per strada?

“Dipende. Per quanto riguarda gli eventi, scegliamo solo quelli che piacciono a loro o dove pensiamo che non ci sia troppa confusione. Quando ci fermano per strada per una foto, Virgi e Ginny sono felicissime, basta che le persone non esagerino”.

Com'è cambiata la vostra vita?

“Quello che è cambiato è solo il numero dei follower. Per il resto, la casa è sempre la stessa e anche la macchina. Lo stesso vale per il mio lavoro e per l'impegno tra scuola e sport delle bambine. I social sono solo un divertimento, una cosa in più nelle nostre vite. Giro un video, lo posto e lo riguardo mille volte perché mi piace, perché mi emoziona e perché sono orgoglioso di quello che vedo. Credo che questo sia il vero successo”.