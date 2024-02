Amore ed effetti speciali. È targata “made in Brianza“ la ricetta dei Quinetto’s per fare impazzire i social

"L’amore. È questo il segreto del nostro successo". I The Quinetto’s, nome d’arte di Alessia Quitadamo e Giuseppe Mattia Lunetto, coppia di fidanzati e di creator, commentano così i numeri da capogiro che stanno ottenendo sui social network. Attualmente, i due giovani - lei ballerina e insegnante di danza di Muggiò e lui laureato in ingegneria edile di Monza - contano 10 milioni di follower su TikTok, 11 milioni su YouTube e 178mila su Instagram. Ma anche se il sentimento che li lega è molto forte, il merito dei risultati va alla costanza, all’impegno e all’insaziabile voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo che contraddistingue Alessia e Giuseppe. Caratteristiche che li uniscono dal primo giorno in cui si sono incontrati, a Terracina, in provincia di Latina, nell’estate del 2019. "Appassionati di danza, ballavamo in strada e ci siamo innamorati. Poi, la passione per i social, il lavoro tra i Tiktoker e la voglia di qualcosa di nostro, nata durante la zona rossa del Covid", racconta Alessia.

Come avete iniziato a lavorare nel mondo dei social?

Alessia: "Nel 2020 sono entrata a far parte di una house di TikToker come coreografa. Passare del tempo con alcuni dei personaggi più seguiti del momento su TikTok, mi ha regalato la possibilità di capire e studiare come funzionasse la piattaforma. Poco dopo è arrivato anche Giuseppe, come videomaker".

Quando nasce l’idea di un profilo di coppia?

Giuseppe: "Dopo qualche tempo la domanda è sorta spontanea: perché lavorare per qualcuno quando abbiamo creatività e conoscenze tecniche per camminare da soli? Ed ecco, il 6 gennaio 2021, The Quinetto’s".

Come avete scelto il format?

Alessia: "Ho analizzato il mercato cercando di capire cosa funzionava sui social, cosa cercavano gli utenti e cosa otteneva più visualizzazioni".

Che tipo di contenuti fate?

Giuseppe: "Niente balletti, i nostri contenuti sono frutto di studio e di ricerca. Alessia si occupa della parte creativa e io dell’editing. Di solito creiamo due tipi di video: nel primo proponiamo una scena con effetti speciali, nel secondo mostriamo come sono stati realizzati questi effetti speciali".

Una vostra particolarità è l’utilizzo della CGI (Computer Generated Imaginay).

Giuseppe: "Una tecnologia che si affida, essenzialmente, alla creazione di immagini animate digitali e alla loro integrazione nel mondo reale, dando vita a contenuti che generano dubbi su cosa sia reale e cosa no e che, seppur spesso eccessivi e paradossali, riescono a catturare l’attenzione del pubblico".

Un esempio?

Alessia: "In uno dei nostri ultimi video potete vedermi accanto a un palazzo completamente ricoperto con carte da Uno. In molti ci hanno domandato se lo avessimo fatto davvero. Divertente anche creare il dubbio...".

Una tecnologia molto utilizzata nel marketing.

Giuseppe: "Noi siamo stati tra i primi a utilizzarla sui social, abbiamo preso l’onda giusta e, anche grazie a questo, abbiamo avuto successo fin da subito".

Infatti vi cercano anche i brand

Alessia: "Sì, facciamo numerose sponsorizzazioni, anche se non accettiamo sempre tutte le proposte. Scegliamo in base ai nostri gusti e valori".

Un creator di riferimento?

Alessia e Giuseppe: "Zach King, uncreator e illusionista americano, che da anni ha conquistato i social con incredibili video resi magici dalla sua grande capacità nell’editing".

Siete molto indipendenti...

Alessia: "Non solo per lo studio dei programmi. Noi abbiamo le idee, noi le sviluppiamo e noi editiamo i video. Tutto è basato sulle nostre conoscenze e forze, non vogliamo dipendere da nessuno".

Vi fidate solo di voi stessi?

Alessia: "In un certo senso sì, anche perché abbiamo la mania del controllo. Non vogliamo affidare le nostre idee ad altre persone perché non sappiamo cosa può succedere".

Quando è arrivata la svolta?

Alessia: "Quasi subito. Dopo due o tre giorni dalle prime pubblicazioni, un video ha registrato 30 milioni di visualizzazioni in poche ore. E da quel momento gli utenti che ci seguono sono in aumento".

Ve l’aspettavate?

Giuseppe: "Ci speravamo, perché sapevamo, a grandi linee, le potenzialità di quello che andavamo a proporre con i nostri video. È stato un percorso graduale, anche se ci siamo impegnati molto fin da subito. E alla fine, il nostro piano B è diventato un piano A".

Avete altri profili social?

Giuseppe "Oltre a The Quinetto’s, abbiamo un profilo italiano The Quinetto’s Ita con contenuti diversi improntati per un pubblico italiano. Lo utilizziamo anche per farci conoscere un po’ di più. Poi, ognuno di noi ha il suo profilo Instagram personale: Alessia è @lalequita e io @jeimbo".

Il vostro social preferito?

Giuseppe: "YouTube, sia per il fatto che io ho imparato molte cose grazie ai tutorial che offre questo social, sia per come sono gestiti i contenuti e i creator. Sono dei veri professionisti con un team sempre operativo".

Che lavoro è il creator?

Alessia: "Il creator è un imprenditore e noi lo siamo, anche perché gestiamo da soli questa nostra attività. Non abbiamo agenzia o un manager. Le idee nascono dalla nostra fantasia, poi le elaboriamo e, infine, le rendiamo contenuto fruibile per il pubblico. Impegno, trasparenza e corretta comunicazione sono fondamentali per rapportarsi con i follower e con i brand".

Giuseppe: "Il mondo del lavoro si evolve come tutto. Oggi i creator esistono anche perché sono aumentati e diventati più accessibili gli strumenti per creare un certo tipo di contenuti. Ora chiunque può sperimentare e mettersi all’opera creando qualcosa di straordinario".

Novità in arrivo?

Alessia: "Da quando TikTok ha chiuso il fondo per i creator, abbiamo iniziato a pensare a un altro tipo di format da proporre agli utenti. Stiamo lavorando su video più lunghi, ma non è semplice. Per filmati da 15 secondi, il montaggio può durare tre o quattro giorni. Figuriamoci se durano di più".

Un sogno nel cassetto?

Alessia e Giuseppe: "Entrare nella Top 10 Italia di TikTok. Sarebbe un traguardo da effetti speciali, proprio come piace a noi".