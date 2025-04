Non solo l’Atp Challenger di Monza. La Brianza è la regina del tennis

Nello stesso giorno in cui scatta l’Atp Challenger Monza si gioca la prima giornata dei campionati di serie C maschili e femminili in cui saranno protagoniste 13 squadre brianzole in rappresentanza di 10 circoli. Sono 40 le squadre nel torneo regionale maschile. Passanto al tabellone di qualificazione nazionale le prime due di ogni gruppo. Nel girone 2 c’è l’Alte Groane (Milesi, Bardelli, Cargnelutti, Bellusci, Tacchetti, Pizzi, Viganò, Perfetti, Calvo) e se la vedrà con Mutti e Bartolucci, Sportrend, Tc Lombardo e Canottieri Garda Salò. Il Tc Seregno è nel girone 3 con Tennis Como, Tc Bergamo, Golarsa Academy e Bestennis Academy e schiererà Casati, Guazzo, Formenti, Camisasca, Zoia, Galbiati, Guntri, Boniardi, Raina e Molteni. Il Tennis Agrate (Perego, Madera, Calizzi, Ratti, Rizzini, Ceteras, Memmi, Figini e Rosini) nel girone 4 sfida Selva Alta, Forza e Costanza, Tc Crema e Tc Treviglio. Nel girone 5 c’è il Tc Villasanta (Mirarchi, Filoramo, Didoni, Romano, Velev, Zappa, Grilli, Tosi, Geremia) opposto a Tc Romano, Oltrepo Academy, Sporting Milanino e Tc Ambrosiano. Il girone 6 è monopolizzato dalle brianzole con i monzesi del Villa Reale (Rodriguez, Migliorini, Bianchi, Lupieri, Haziza, Ciceri, De Jonge, Magni, Mocci), Cesano (Cadeddu, Besana, Isella, Lettieri, Silva, Marioni, Cadeddu, Notarianni e Furini) e Bellusco (Nava, Alfano, Recchia, Pollio, Riboldi, Carminati, Vergani, Barzio, Chiarito, Zaccheroni, Massardi, Monzani, Notari). Nel girone 7 il Tennis Sovico (Ruocco, Tondelli, Palmese, Vilone, Sasso, Giuberti, Maturelli, Genovesi, Vilone, Castoldi) pesca Harbour Milano, Torbole Casaglia, Sporting Milano3, Tc Sondrio. Infine Arcore (Lambri, Calervo, Di Federico, Sottini, Iagrossi, Magni, Campus, Marafante, Di Poto, Motta, Proserpio) nel girone 8 incrocia Tc Gallarate, La Fenice, Junior e Canottieri Milano. In campo femminile i gironi sono quattro.

Nel primo c’è il Villa Reale contro Parabiago, Brescia e Oltrepo. Nel girone 2 c’è il Ct Ceriano (Scotti, Pennati, Russo, Oppo, Morotti, Franchi, Zennaro) e le avversarie sono Zanica, Borgosatollo e Melzo. Alte Groane (Della Gora, Calvo, Dell’Orto, Campana, Persiani) gareggia con Cantù, Mornico e Tc Lombardo. Nel girone 4, il Tennis Cesano (Bertonazzi, Talleri, Colzani, Sassi, Marioni, Birindelli, Capra, Cadeddu, Besana) contro Città dei Mille, Junior Milano e Tennis Game.

Roberto Sanvito