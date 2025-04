“Non solo immagine“. La nobiltà d’animo di regine e principesse

Venerdì alle 17.30, sala convegni Musei civici (via Teodolinda 4), ultimo appuntamento della rassegna “Immagini di donna“, a cura di Centro documentazione residenze reali (Cdrr) e assessorato alle Pari opportunità. Il professor Giorgio Federico Siboni (docente dell’Università di Milano e socio del Cdrr) racconterà “Non solo immagine. La bontà d’animo di regine e principesse“ come, nei momenti più critici per la popolazione italiana, le donne di Casa Savoia operano nella Croce rossa dimostrando profonda nobiltà d’animo.

"Vediamo nei ritratti le donne di casa Savoia - anticipa l’architetto Marina Rosa, coordinatrice del Centro residenze reali - ma in realtà Vittorio Emanuele ll si innamora di Elena di Montenegro in Russia vedendo la reazione della giovane principessa all’incidente durante le nozze dello Zar. E ancora, il ruolo delle donne di Casa Savoia durante il terremoto di Messina del 1808 e poi durante la prima guerra mondiale".

La conferenza sarà seguita da una coda ai Musei civici: appuntamento domenica 6, alle 16, per la visita guidata “Donne in cornice“, in cui le figure femminili di Casa Savoia verranno raccontate a partire dai dipinti custoditi nel museo monzese.