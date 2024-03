No allo svincolo: "Andremo fino al Tar"

San Rocco e in particolare il Comitato via Gentili-Talete mobilitati contro il mega svincolo di Serravalle. A dare voce alle loro preoccupazioni, il consigliere di opposizione Paolo Piffer che lunedì, quando è in calendario l’assemblea dei capigruppo, "chiederò di mettere a calendario una seduta di consiglio comunale aperto, come previsto dal Regolamento". Il comitato è presieduto dall’avvocato Giovanni Testa (nella foto) che ha ribadito che l’opera passerà a cielo aperto pochi metri dalle scuole, quindi va interrata, come evidenziato dai tecnici di Monza Mobilità. Inoltre passa a 10 metri dalla falche dà acqua al quartiere, a 40 centimentri da un’abitazione di 100 anni, senza fondamenta in cemento armato (che rischia di crollare) e a 10 metri dai cancelli delle case: "Per questi motivi l’opera dev’essere spostata verso il terreno incolto poco lontano, mantenendo l’uscita su via Borgazzi venendo da Sesto e da via Sant’Alessandro".

Visto che - secondo uno studio - l’opera causerà un incremento del rischio cancerogeno per 5.600 abitanti, che riduce drasticamente il valore degli immobili per il rumore e le continue vibrazioni e paralizzerà la viabilità per due anni di lavori, il comitato sta valutando le azioni successive. "Ci sono gli estremi – anticipa l’avvocato Testa – per chiedere alla Regione lo scioglimento del consiglio comunale, per contrasto con l’articolo 32 della Costituzione (diritto alla salute) e per attività in contrasto con l’ordine pubblico. Stiamo valutando il ricorso al Tar, perché l’opera non potrà essere pronta per le Olimpiadi invernali del 2026, quindi la sua utilità decade. Quanto alla tutela della salute, siamo pronti a rivolgerci al Presidente della Repubblica".

Cristina Bertolini