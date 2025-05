Martina Pianta trionfa al Memorial Alberto Coffani: vittoria per la Società Ciclistica Cesano Maderno

È arrivata l’ora di Martina Pianta (foto). Prima vittoria per la 14enne della Società Ciclistica Cesano Maderno, che trova l’attimo fuggente al Memorial Alberto Coffani per la categoria donne esordienti disputatosi a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, sulla distanza di 24 chilometri. Tre chilometri in apnea per Pianta, che resiste alla rincorsa del gruppo tagliando a braccia al cielo il traguardo. Alle sua spalle ci pensa la compagna di squadra Nicole Bracco a regolare il plotone per la seconda posizione e siglare un nuovo trionfo per la formazione presieduta da Giuseppe Fontana e diretta da Guido Roncolato.

Reduce dal successo in pista nell’Omnium della Leva dell’Inseguitore al velodromo torinese di San Francesco al Campo, Pianta è arrivata a questo appuntamento con le giuste motivazioni. E con il suo poderoso allungo ha fatto sobbalzare sul sedile dell’ammiraglia i suoi dirigenti, cogliendo una vittoria che è davvero di buon auspicio. Molto bene anche Bracco che conferma una volta di più il suo talento: le fa eco la compagna Camilla Paravagna che con la quarta posizione sigilla il dominio per le rosse di Cesano Maderno. Per quel che riguarda le allieve c’è invece da segnalare la quarta posizione di Greta Bordin del GS Cicli Fiorin.

Danilo Viganò