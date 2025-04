Pasqua trionfale per le squadre brianzole: successi per Gregori e Bracco

Le feste di Pasqua regalano soddisfazioni alle squadre brianzole. Dal Bresciano arriva la prima affermazione in stagione per i colori del Velo Club Sovico-Pool Cantù-GB Junior grazie al giovane Marco Gregori. Dopo tre secondi posti, finalmente a segno il corridore diretto da Alberti, Ferrari e Buttini che si aggiudica il Memorial Fiorenzo Montanari per la categoria Allievi svoltosi a Calcinato. Gregori trionfa davanti a Riccardo Longo e Samuele Matteini entrambi dell’US Biassono.

Dalla provincia di Pisa, precisamente a Ponte a Egola, ecco di nuovo la sagoma di Nicole Bracco, giovane della Società Ciclistica Cesano Maderno, che in Toscana ottiene la quinta vittoria consecutiva vincendo alla grande la gara “Pasqualando” per la categoria Donne esordienti. Nel convulso sprint finale, Bracco ha superato le toscane Sara Colzi e Olivia Giovannetti mentre la compagna di squadra Aurora Cerame chiude in quinta posizione.

Meno fortunate le Allieve del team cesanese diretto da Guido Roncolato, che restano ai piedi del podio con la quarta posizione della sedicenne agratese Carlotta Ronchi, la quale non riesce a sfruttare la scia della bresciana Anna Bonassi prima classificata. In top ten finiscono Vivienne Cassata (sesta), Emma Colombo (settima), Martina De Vecchi (ottava) e Giulia Lombardi (nona).

Sempre in Toscana da registrare la buona prestazione di Andrea Pierobon (Cicli Fiorin) a Ponte a Egola: sesto posto nella “Pasqualando” Esordienti (in gara unica) e successivamente sfiora il successo a Calenzano, nel Fiorentino, chiudendo in seconda posizione la 77esima edizione della Coppa Comune. Per quanto riguarda gli Juniores, nono posto per Alberto Roda (Salus Seregno De Rosa) nello sprint finale di Ponte a Egola (Pisa) dove si è imposto Giacomo Sgherri del Team Vangi Il Pirata.

È stata invece rinviata a data da destinarsi la gara dei Giovanissimi prevista a Molinello di Cesano Maderno in ottemperanza alle disposizioni della Federazione Ciclistica Italiana per la morte di Papa Francesco.