Nick The Nightfly accende la sua radio per le festività

Cantante e musicista raffinato, è noto al grande pubblico soprattutto come deejay, tra le voci più celebri della radio italiana, alfiere delle nuove tendenze e delle sonorità di frontiera, tra fusion, world music, jazz, acid jazz, lounge e chill out. Oggi sarà a Lissone, ospite del Tempio del Suono di via Pascoli per una serata all’insegna della buona musica: alle 19 in quello che è il punto di riferimento in Brianza per gli appassionati di musica e per i cultori delle apparecchiature ad alta fedeltà arriverà Nick The Nightfly, artista di origini scozzesi ma ormai italiano a tutti gli effetti. Famoso per il suo programma notturno Monte Carlo Nights, Nick presenterà in città il suo nuovo album dal titolo “Let’s Have a Real Good Christmas”, in cui l’artista interpreta con la sua voce inconfondibile e con stile jazz alcuni dei più conosciuti brani natalizi riarrangiati per orchestra. In passato Nick The Nightfly ha scritto canzoni per Andrea Bocelli e ha collaborato con artisti come Quincy Jones.