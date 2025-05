Appartamenti di lusso nell’ex quartier generale della Finanza

Per decenni è stata la sede della Guardia di Finanza in via Manzoni. Ora Villa Crivelli Mesmer si reinventa. Nel cuore antico di Monza, alle spalle delle mura viscontee e a pochi passi dal centro, si prepara a vivere una nuova stagione: da dimora nobiliare del Seicento a complesso residenziale di lusso del terzo millennio.

I finanzieri sono stati sfrattati da questi spazi nel 2020 (l’affitto era pagato dal Comune per conto del ministero) per trasferirsi in piazza Diaz e fare spazio alla realizzazione di un progetto di riqualificazione proposto da Engel & Volkers, leader globale nei servizi immobiliari di fascia premium.

La villa fu costruita nel Seicento: i Mesmer, ricchi possidenti svizzeri, la fecero costruire per controllare da vicino quello che accadeva nei loro terreni. Più tardi la villa è arrivata nelle mani dei Crivelli di Nerviano che la acquistarono dalla famiglia Boggiari, per diventare fino a qualche anno fa la sede delle Fiamme gialle. Ora ospiterà sette appartamenti di pregio, concepiti per offrire un’esperienza abitativa esclusiva e su misura a chi li andrà ad abitare.

La facciata barocchetta, il maestoso scalone d’epoca, i mattoni a vista che raccontano di epoche lontane cambieranno destinazione. Ogni unità, assicurano dall’immobiliare, avrà affacci riservati, spazi esterni e finiture d’eccellenza e di design.

I prezzi degli appartamenti sono da considerarsi su richiesta.

A.S.