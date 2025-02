Nella lista anziani, sport e la scuola del futuro

Sono tre i maxi cantieri attivi sul territorio. Il primo è in via Cesare Cantù, per la realizzazione della nuova scuola elementare dell’istituto comprensivo Alessandro Manzoni, in sostituzione di quella proprio di fronte, costruita nel 1954, che poi verrà abbattuta. Grazie all’intervento, finanziato con i fondi del Pnrr, cambierà il volto di quello spazio di città. Nasce un parco pubblico, scompare un parcheggio per auto, il centro storico diventa un luogo di aggregazione e dialogo con la scuola e il territorio. I lavori, iniziati a giugno del 2024, dovrebbero concludersi nella primavera del 2026.

A marzo dell’anno scorso sono invece partiti i lavori di rigenerazione e riqualificazione energetica del centro sportivo Franco Giorgetti in via Europa, finanziato anche in questo caso dal Pnrr con quasi 5 milioni di euro. A lavori finiti Bovisio Masciago avrà un centro sportivo a impatto zero, suddiviso in tre nuovi blocchi, due dedicati agli spogliatoi, e un terzo edificio che ospiterà il bar-ristorante, il centro medico, le segreterie, la cucina attrezzata per le feste e una zona porticata per gli eventi e altri spazi accessori.

Il terzo intervento, di carattere privato, è quello in corso in via Desio, con la realizzazione di una residenza moderna per anziani, di fronte al parco Giovannino Guareschi. La struttura su quattro piani fuori terra, a forma di H, con ampio giardino, disporrà di 120 posti letto, dedicati alla cura geriatrica e all’accoglienza di persone anziane per soggiorni temporanei o definitivi. Costruita in un’ottica green, sarà dotata di impianti di ultima generazione.

V.T.