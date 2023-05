Nei programmi di Romano c’è pure la bellezza urbana

Consigliere della lista “Noi con Andrea Romano“, si era già candidato alle precedenti elezioni amministrative per la poltrona da sindaco, fondando una sua lista civica dopo l’uscita da Forza Italia. Ora Andrea Romano, classe 1960, ci riprova, forte dell’11 per cento di preferenze ottenute alla scorsa tornata elettorale. Già assessore a Istruzione e sport dal 1999 al 2003, è stato presidente del Consiglio d’istituto Giovanni XXIII, scuola secondaria di primo grado, e direttore della Civica scuola di musica del Comune di Cinisello Balsamo, delle quali è stato anche docente. Nel suo curriculum figurano esperienze professionali rilevanti: professore d’orchestra al Teatro alla Scala di Milano per nove anni ma anche professore d’orchestra nel mondo dello spettacolo, nelle trasmissioni di Canale 5. Tra gli slogan della sua campagna elettorale ha scelto la frase di un brano di Franco Battiato: "Ed io avrò cura di te", per l’attenzione e la maggior cura in ogni ambito e verso i cittadini, soprattutto i più fragili, come riportato nel programma elettorale. Tra le novità, Romano propone l’istituzione dell’Estate Novese, con musica, ballo e sagra, finalizzata a stimolare momenti di aggregazione sociale per coloro che rimangono in città, l’istituzione del delegato alla bellezza urbana, l’attuazione del progetto “temporary shop“ finalizzato ad incentivare l’apertura di nuove attività, anche inizialmente temporanee, così da farsi conoscere e accreditarsi sul territorio.